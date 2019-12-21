Где в Запорожье можно приобрести качественные и недорогие продукты к новогоднему столу

Многие из жителей Запорожья и области уже готовятся к Новому году и Рождеству – запасают продукты для застолья. Лучшим помощником в этом станет крупнейшая торговая сеть страны – «АТБ».
1044 комфортных дискаунтеры уже готовы предложить покупателям гарантированно свежие продукты по доступным ценам. Магазины круглосуточно открыты в 265 населенных пунктах 24 областей Украины, в том числе и Запорожской.
Почти у 4 млн постоянных клиентов «АТБ» проблем с выбором продуктов точно не будут. Самая мощная отечественная торговая компания гарантирует качество товаров в магазинах сети. Ассортимент супермаркетов «АТБ», в том числе и в нашем городе металлургов, превышает 3,5 тыс. наименований. К тому же посетители дискаунтеров значительно экономят средства, поскольку стоимость продуктов в «АТБ» на 10-15% ниже среднерыночной.
Более 800 товарных позиций в магазинах сети представлены продукцией собственного производства и собственным импортом. К качеству эксклюзивного ассортимента компания выдвигает особенно высокие требования, а вот цены на такие товары могут быть на 30% ниже цены на любые аналоги. Постоянные клиенты экономят каждый день. Уже более четверти века «АТБ» формирует невысокие цены благодаря отказу от услуг посредников, минимизации затрат на электроэнергию и отопление, внедрению современных технологий. Еще одним важным фактором является снижение затрат компании на рекламу и логистику.
«АТБ» является лидером отрасли ритейла и продолжает наращивать показатели. По результатам 9 месяцев текущего года товарооборот составил 501,5 млрд. грн. Это более 17,2% всего объема розничной торговли страны. Чтобы гарантировать оперативную доставку тысяч наименований товаров в разные уголки Украины, корпорация «АТБ» создала одну из самых разветвленных логистических инфраструктур в стране.
«Логистика «АТБ» – это не только транспорт, складские помещения и магазины. Это сложная сбалансированная система, которая включает в себя взаимодействие с региональными производителями, собственные распределительные центры, автомобили с необходимым температурным оборудованием, отделы качества и многое другое», – рассказала Наталья Шаповалова, и. о. генерального директора ООО «АТБ-Маркет».
Компания имеет достаточно грузовой автопарк и 9 мультитемпературным складских центров класса А. Планирование, учет и движение товарных потоков происходят круглосуточно. Товарооборот распределительных центров сегодня составляет 6000 тонн в сутки. Фуры и фургончики с символикой «АТБ» (7 автоколонн численностью более 600 грузовиков) ежемесячно преодолевают колоссальное расстояние - 5200000 км. Для сравнения: это как примерно 700 раз за 30 дней слетать из Киева в столицу США!
«Работа этой системы была бы невозможна без квалифицированного персонала. Продавцы, логисты, водители, грузчики, бухгалтеры, контролеры качества обеспечивают успех как определенного магазина, так и компании в целом. В сети «АТБ» сегодня работают около 60 000 человек. Это огромный коллектив, в котором каждый знает и хорошо выполняет свои обязанности. У нас нет никакого сомнения, что во время Нового года и Рождества наш коллектив будет слаженно работать», - пояснила Оксана Молодцеватова, директор службы управления регионами ООО «АТБ-Маркет».
Торговая сеть «АТБ» - это крупнейшее украинское предприятие, которое активно развивается и обеспечивает украинский качественными свежими товарами по доступным ценам.