Новый год на площади Фестивальной встретили тысячи запорожцев. Фото

В новогоднюю ночь на площадь Фестивальную пришли тысячи людей. Музыкальная видеопрограмма была представлена дискотекой, на сцене звучала зажигательная музыка, всех развлекал калейдоскоп ярких новогодних видеокомпозиций, сообщают в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА.
Запорожцы встречали праздник в центре города целыми семьями, в ярких карнавальных костюмах. Для гостей фестиваля также работал «Рождественский городок», иллюминация, праздничная ярмарка сувениров и сладостей. Большой популярностью пользовался и каток. Последние секунды 2019 года собравшиеся хором отсчитывали вместе с ведущим на главной сцене. Ярким моментом стал новогодний салют.
Напоминаем, 6 января на пл. Фестивальной с 17:00 до 19:00 будет работать рождественская праздничная программа «Christmas in ZP»; 7 января с 12:00 до 15:00 - празднование «Казачьего Рождества» с участием воспитанников Всеукраинской федерации «Спас». Также состоятся соревнования, парад вертепов, показательные выступления, бои «стенка на стенку».