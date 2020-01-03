На пожаре в Токмаке погибли два ребенка. Фото

РепортерUA, фото ГСЧС 03 Янв 2020 - 09:33

В четверг, 2 января,, около 17:00 в четырехэтажном жилом доме по улице Владимировском в городе Токмак произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в квартире на третьем этаже горят мебель и домашние вещи на общей площади 20 кв.м.

Бойцы ДСНС за сильного задымления работали в аппаратах на сжатом воздухе, вынесли из задымленной квартиры на четвертом этаже двух детей и женщину и передали работникам скорой медицинской помощи. К сожалению, спасти мальчиков в возрасте 1,5 и 4 года не удалось даже врачам. Их 27-летняя мать находится в реанимационном отделении центральной районной больницы. Состояние пострадавшей крайне тяжелое.

В 17:25 пожарные локализовали возгорание, а в 17:30 – ликвидировали и провели разбор и проливка горючих конструкций для предотвращения повторного возгорания.

По предварительным данным выяснилось, что на момент возгорания в квартире находилась мать с детьми. Когда женщина увидела огонь, взяла детей и поднялась в квартиру этажом выше.

На месте происшествия работала оперативная группа ГУ Национальной полиции в Запорожской области и ГУ ДСНС Украины в Запорожской области. Для установления причин возгорания на месте работала опытно-испытательная лаборатория ГУ. Наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

От ГУ ДСНС привлекалось 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

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