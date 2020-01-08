В Запорожье горело офисное здание: пострадали двое детей. Фото

РепортерUA 08 Янв 2020 - 19:19

Сегодня, 8 января, по ул. Александровской (Александровский район Запорожья) произошел пожар в четырехэтажном офисном здании. В помещении цокольного этажа загорелась электропроводка на площади 5 кв.м.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, люди, которые находились в здании, самостоятельно покинули помещения до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Двух 6-летних детей каретой скорой помощи госпитализировали в 5-ю городскую детскую больницу.

В 15:20 бойцы ГСЧС локализовали возгорание, а в 15:40 - полностью ликвидировали. Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

От ГУ ГСЧС привлекалось 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

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