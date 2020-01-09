Стало известно, какую сумму Украина выплатит МВФ за год

РепортерUA 09 Янв 2020 - 21:19

Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,4 млрд долларов в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ, передают Українські Новини.

Согласно нынешнему графику, в текущем году Украина обязана выплатить МВФ 999,648 млн СПЗ (спецправа заимствования).

По курсу НБУ на начало января это составляет порядка 1,4 млрд долларов. Первый платеж МВФ запланирован на 1 февраля в размере почти 55 млн СПЗ, а уже 4 февраля необходимо заплатить еще 98,5 млн СПЗ.

Самые крупные выплаты назначены на 13 марта и 11 сентября – по 295,5 млн СПЗ. Последние платежы в текущем году запланированы на 1 ноября – почти 50 млн СПЗ.

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