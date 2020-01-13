В Венеции пересохли каналы. Фото

В Венеции через несколько недель после сильного наводнения почти полностью пересохли каналы, которые служат одной из главных туристических достопримечательностей города.
Как сообщает Корреспондент, еще два месяца назад более 70% итальянского города было под водой. Но в минувшие выходные картина была прямо противоположной: знаменитые венецианские гондолы осели на дне каналов.
В качестве причины явления называют приливы исключительно низкого уровня.
Отметим, что город основанный на 118 небольших островах, соединен каналами, через которые переброшены более 400 мостов.