Где в Запорожской области пройдут купания на Крещение: список мест

РепортерUA 14 Янв 2020 - 12:49

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области опубликовала официальный список мест купаний на Крещение 19 января в Запорожской области.

В Запорожье для купаний будут подготовлены Центральный и Правобережный пляжи. В Бердянске Крещение также пройдет на центральном пляже, в Мелитополе - на озере Горячка. В Энергодаре можно искупаться на территории профилактория ВП «ЗАЭС» и водно-спортивной базы ВП «ЗАЭС», в Приморске - на центральном пляже.

Места для купаний по районам области

Запорожский район: с. Балабино – река Днепр, пгт. Кушугум – река Днепр, пгт. Григоровка – Панское озеро, с. Беленькое – река Днепр.

Токмацкий район: Виноградовский сельский совет, правый берег реки Молочной в районе моста по ул. Заречной в направлении с. Виноградное.

Мелитопольский район: с. Тамбовка – река Молочная, с. Терпение – «Целебные Источники».

Васильевский район: Васильевка – местный источник, с. Подгорное – местный источник, с. Скельки – местный пляж, Днепрорудное – порт.

Великобелозерский район: с. Великая Белозерка – водоем на территории ТОВ «АФ имени Суворова».

Веселовский район: пгт. Веселое – водоем центрального парка, с. Широкое – пруд.

Вольнянский район: пруд неподалеку от села Каменного.

Гуляйпольский район: Гуляйполе – пруд.

Каменко-Днепровский район:  с. Большая-Знаменка – сельский пляж СОЛОХА с 09.00. до 11.00 час. 19.01.2020 г., г. Каменка-Днепровская городской пляж СОМ с 12.00. до 14.00 час. 19.01.2020 г.

Бильмацкий район: с. Бельманка – пруд № 1, пруд № 2, с. Очеретоватое – пруд, с. Марьяновка – пруд, с. Марьяновка – пруд, с. Смирновое – пруд.

Новониколаевский район: с. Новосоленое – пруд, пгт. Новониколаевка – пляж.

Ореховский район: г. Орехов – р. Конка, набережная возле ул. Леси Украинки, с. Преображенка – р. Конка, пгт. Комышеваха – р. Конка возле ул. Б. Хмельницкого, 51.

Пологовский район: г. Пологи – зона отдыха «Бублик», с. Конские Роздоры – «Новая дамба», с. Федоровка – пруд.

Черниговский район: пгт. Черниговка – центральный пруд в районе ул. Украинской.

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