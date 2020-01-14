Где в Запорожской области пройдут купания на Крещение: список мест

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области опубликовала официальный список мест купаний на Крещение 19 января в Запорожской области.
В Запорожье для купаний будут подготовлены Центральный и Правобережный пляжи. В Бердянске Крещение также пройдет на центральном пляже, в Мелитополе - на озере Горячка. В Энергодаре можно искупаться на территории профилактория ВП «ЗАЭС» и водно-спортивной базы ВП «ЗАЭС», в Приморске - на центральном пляже.
Места для купаний по районам области
Запорожский район: с. Балабино – река Днепр, пгт. Кушугум – река Днепр, пгт. Григоровка – Панское озеро, с. Беленькое – река Днепр.
Токмацкий район: Виноградовский сельский совет, правый берег реки Молочной в районе моста по ул. Заречной в направлении с. Виноградное.
Мелитопольский район: с. Тамбовка – река Молочная, с. Терпение – «Целебные Источники».
Васильевский район: Васильевка – местный источник, с. Подгорное – местный источник, с. Скельки – местный пляж, Днепрорудное – порт.
Великобелозерский район: с. Великая Белозерка – водоем на территории ТОВ «АФ имени Суворова».
Веселовский район: пгт. Веселое – водоем центрального парка, с. Широкое – пруд.
Вольнянский район: пруд неподалеку от села Каменного.
Гуляйпольский район: Гуляйполе – пруд.
Каменко-Днепровский район: с. Большая-Знаменка – сельский пляж СОЛОХА с 09.00. до 11.00 час. 19.01.2020 г., г. Каменка-Днепровская городской пляж СОМ с 12.00. до 14.00 час. 19.01.2020 г.
Бильмацкий район: с. Бельманка – пруд № 1, пруд № 2, с. Очеретоватое – пруд, с. Марьяновка – пруд, с. Марьяновка – пруд, с. Смирновое – пруд.
Новониколаевский район: с. Новосоленое – пруд, пгт. Новониколаевка – пляж.
Ореховский район: г. Орехов – р. Конка, набережная возле ул. Леси Украинки, с. Преображенка – р. Конка, пгт. Комышеваха – р. Конка возле ул. Б. Хмельницкого, 51.
Пологовский район: г. Пологи – зона отдыха «Бублик», с. Конские Роздоры – «Новая дамба», с. Федоровка – пруд.
Черниговский район: пгт. Черниговка – центральный пруд в районе ул. Украинской.