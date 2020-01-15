Обнародован перечень бесплатных медицинских услуг при родах

РепортерUA 15 Янв 2020 - 19:13

В Украине услуги, которые будут предоставляться по приоритетному направлению помощь при родах, станут бесплатными. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

 

Согласно сообщению на сайте ведомства, пакет медуслуг при родах будет включать: физиологические роды; ургентное и плановое кесарево сечение; мониторинг состояния роженицы и ребенка; обезболивание при родах; лабораторные и инструментальные обследования; интенсивную терапию в случае возникновения осложнений у роженицы; реанимацию и стабилизацию состояния новорожденных; вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок; метаболический скрининг у новорожденных; консультацию по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

Программа медгарантий в полном объеме заработает с 1 апреля 2020 года. По программе выделено пять приоритетных услуг, которые Национальная служба здоровья оплатит по повышенному тарифу - лечение острого инфаркта миокарда, острого мозгового инсульта, помощь при родах, неонатальная помощь, а также эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний.

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