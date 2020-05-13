В Энергодаре женщина умерла после родов: тело младенца не могут найти. Видео

В Энергодаре Запорожской области во время родов скончался младенец, а мать с сепсисом попала в реанимацию, где скончалась через полтора месяца. Затем выяснилось, что тела младенца нет, говорится в сюжете ТСН.
Родственники роженицы после родов просили врачей доставить ее в областную больницу, но им отказали. Муж женщины говорит, что после родов у жены обнаружили серьезные проблемы со здоровьем и подключили ее к аппарату ИВЛ. В итоге ее таки перевезли в областную больницу, но после нескольких операций, уже слепой и фактически без почек, на 43-й день женщина умерла.
Тело младенца не могут найти. Его возили на вскрытие в Запорожье, а затем паталогоанатомы отдали его под расписку медикам Энергодара.
«Относительно ребенка нам дали только корешок, без основной справки. Куда делась главная справка, никто не знает», - заявила сестра роженицы.
В руководстве больницы отказались общаться с журналистами. С журналистами поговорил врач, работавший там ранее. Мужчина говорит, что уже несколько лет пытается обратить внимание на ситуацию в роддоме.
«В роддоме два врача. Они не способны оказать необходимую неотложную акушерскую помощь. В заведении нет операционной сестры... Если кто-то поступает с кровотечением, надо быстро прооперировать, но это невозможно», - сказал акушер-гинеколог Энергодарской МСЧ.
Полиция уже начала расследование из-за медицинской небрежности и надругательства над телом.
Напомним, в конце июля прошлого года в одном из запорожских роддомов произошла трагедия. Молодая женщина самостоятельно родила второго ребенка, а через несколько дней ее уже не стало.