В Энергодаре женщина умерла после родов: тело младенца не могут найти. Видео

РепортерUA 13 мая 2020 - 11:45

В Энергодаре Запорожской области во время родов скончался младенец, а мать с сепсисом попала в реанимацию, где скончалась через полтора месяца. Затем выяснилось, что тела младенца нет, говорится в сюжете ТСН.

Родственники роженицы после родов просили врачей доставить ее в областную больницу, но им отказали. Муж женщины говорит, что после родов у жены обнаружили серьезные проблемы со здоровьем и подключили ее к аппарату ИВЛ. В итоге ее таки перевезли в областную больницу, но после нескольких операций, уже слепой и фактически без почек, на 43-й день женщина умерла.

Тело младенца не могут найти. Его возили на вскрытие в Запорожье, а затем паталогоанатомы отдали его под расписку медикам Энергодара.

«Относительно ребенка нам дали только корешок, без основной справки. Куда делась главная справка, никто не знает», - заявила сестра роженицы.

В руководстве больницы отказались общаться с журналистами. С журналистами поговорил врач, работавший там ранее. Мужчина говорит, что уже несколько лет пытается обратить внимание на ситуацию в роддоме.

«В роддоме два врача. Они не способны оказать необходимую неотложную акушерскую помощь. В заведении нет операционной сестры... Если кто-то поступает с кровотечением, надо быстро прооперировать, но это невозможно», - сказал акушер-гинеколог Энергодарской МСЧ.

Полиция уже начала расследование из-за медицинской небрежности и надругательства над телом.

Напомним, в конце июля прошлого года в одном из запорожских роддомов произошла трагедия. Молодая женщина самостоятельно родила второго ребенка, а через несколько дней ее уже не стало.

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