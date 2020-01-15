В испанском городе горит аэропорт: людей эвакуируют. Видео

В испанском городе Аликанте проводят эвакуацию в аэропорту из-за масштабного пожара, сообщает Daily Mail.
Возгорание произошло на крыше аэропорта. Сейчас проводят эвакуацию людей из зданий и самолетов.
Самолеты, которые должны были прибыть к Аликанте, перенаправляют в другие аэропорты. В то же время, самолеты продолжают вылеты из аэропорта, где произошел пожар.
В настоящее время нет информации о пострадавших. По предварительной информации, пожар вспыхнул в середине одного из офисов в терминале аэропорта.