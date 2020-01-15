В испанском городе горит аэропорт: людей эвакуируют. Видео

РепортерUA 15 Янв 2020 - 19:20

В испанском городе Аликанте проводят эвакуацию в аэропорту из-за масштабного пожара, сообщает Daily Mail.

Возгорание произошло на крыше аэропорта. Сейчас проводят эвакуацию людей из зданий и самолетов.

Самолеты, которые должны были прибыть к Аликанте, перенаправляют в другие аэропорты. В то же время, самолеты продолжают вылеты из аэропорта, где произошел пожар.

В настоящее время нет информации о пострадавших. По предварительной информации, пожар вспыхнул в середине одного из офисов в терминале аэропорта.

 

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