Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в Facebook в пятницу, 17 января.
Премьер перечислил достижения на должности главы правительства, а также написал о своем уважении и благодарности Зеленскому. Гончарук утверждает, что заявлением об отставке хочет развеять любые сомнения в уважении и доверии президенту.
«Я пришел на должность - выполнять программу Президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к Президенту, я написал заявление об отставке и передал ее Президенту с правом внесения в Парламент. Он - человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, который меняет страну», - написал Гончарук.
Гончарук также высказался о «слитых» в сеть записях его разговоров с правительством и заявил, что видимость его неуважения к Зеленскому выгодна многим группам влияния.
«Их (записей - ред.) содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда – не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда», – написал Гончарук.
В офисе президента уже прокомментировали заявление Гончарука.
«Президент Украины получил поданное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно», - сообщили в ОП.