В Запорожской области «Таврия» влетела в остановку: водитель погиб. Фото

Сегодня, 18 января, в Кушугуме произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и врезался в остановочный комплекс.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, на ул. Известковой водитель автомобиля ЗАЗ-1102 не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в кирпичную остановку. 32-летний мужчина умер на месте ДТП.
В полиции открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения и ищут свидетелей ДТП.
Очевидцев просят сообщить информацию по телефонам (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.