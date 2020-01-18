В Запорожской области «Таврия» влетела в остановку: водитель погиб. Фото

РепортерUA 18 Янв 2020 - 17:26

Сегодня, 18 января, в Кушугуме произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и врезался в остановочный комплекс. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, на ул. Известковой водитель автомобиля ЗАЗ-1102 не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в кирпичную остановку. 32-летний мужчина умер на месте ДТП. 

В полиции открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения и ищут свидетелей ДТП.

Очевидцев просят сообщить информацию по телефонам (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.

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