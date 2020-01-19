Фоторепортаж: как запорожцы на Крещение в Днепр окунались

Сегодня, 19 января, в Запорожье в честь праздника Крещения Господнего состоялись традиционные городские купания. Корреспондент РепортерUA побывал на Центральном пляже города и запечатлел лучшие моменты в фоторепортаже.
В Запорожье крещенские купания прошли на Центральном и Правобережном пляжах города. Полиция и сотрудники ГУ ГСЧС в Запорожской области обеспечивали безопасность и порядок на суше и в воде. Заранее спасатели подготовили дополнительный спасательный пост, развернули военно-полевые палатки. На пляже разместили несколько пунктов обогрева с отапливаемыми палатками и горячим питьем. Дополнительная охрана была обеспечена и на Правобережном пляже.
На мероприятии присутствовали тысячи запорожцев, многие из которых не побоялись зайти в воду при почти нулевой температуре. В их числе как взрослые, так и дети. К горожанам присоеденились также и священнослужители.