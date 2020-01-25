СБУ провела антитеррористические учения на территории запорожской больницы. Фото

РепортерUA 25 Янв 2020 - 10:52

Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Запорожской области провела специальные антитеррористические тренировки на территории коммунального учреждения «Запорожская областная клиническая больница».

В тренировочных сборах приняли участие сотрудники регионального Управления СБ Украины, представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции, а также работники заведения.

Как сообщили РепортерUA в пресс-службе СБУ, цель учений – проверка уровня защищенности объекта, а также готовности администрации и силовиков к противодействию террористическим угрозам в экстремальных условиях.

Согласно легенде в аудиторном комплексе учреждения захватили заложников. «Администрация больницы должным образом отреагировала на возможную опасность и своевременно сообщила о происшествии субъектам борьбы с терроризмом. По результатам учений Координационная группа АТЦ предоставила методические рекомендации по совершенствованию алгоритма действий при возникновении чрезвычайных ситуаций», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Запорожье установлен «Желтый уровень террористической угрозы. Поэтому для предупреждения чрезвычайных происшествий и повышения уровня межведомственного взаимодействия Служба инициирует проведение таких тренировок на ключевых объектах инфраструктуры региона.

СБУ призывает жителей области быть бдительными и ответственными. В случае обнаружения оружия или взрывных устройств, наличии данных о фактах прибытия и пребывания в регионе подозрительных лиц, а также о намерениях осуществления сепаратистской и террористической деятельности граждан просят обращаться по телефону горячей линии Управления СБУ В Запорожской области: (061) 225-25-38.

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