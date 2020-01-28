Первый китайский город ввел военное положение из-за смертоносного вируса

РепортерUA 28 Янв 2020 - 12:05

Крупный китайский город Тяньцзинь на севере страны ввел военное положения из-за смертоносного коронавируса. Об этом сообщает Global Times.

На период эпидемии больницы и полтысячи медицинских бригад пятнадцатимиллионного города подчинены военном управлению.

Это первый китайский город, который пошел на такой шаг. Тяньцзинь расположен примерно в 120 км к юго-востоку от Пекина.

Ранее сообщалось, что украинцев призвали покинуть Китай. Дипломаты рассматривают возможность эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй.

По последним данным, жертвами коронавируса в Китае стали стали 106 человек, более 4500 инфицированы.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...