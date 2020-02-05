В Мелитопольском районе представили нового главу РГА. Фото

РепортерUA 05 Фев 2020 - 18:24

Сегодня, 5 февраля, председатель Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок представил мелитопольцам нового главу райгосадминистрации. Распоряжением Президента Украины Владимира Зеленского с 31 января 2020 года председателем Мелитопольского районной государственной администрации Запорожской области назначен Владимир Цап.

Как сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА, Владимир Цап – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, банковского дела и страхования Таврического государственного агротехнологического университета. Имеет высшее экономическое образование. Начал свой трудовой путь с помощника бухгалтера в КСП «Луч» Акимовского района. С 2016 года начал преподавать в Таврическом государственном агротехнологическом университете.

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