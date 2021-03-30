Зеленский назначил главу Мелитопольской РГА: что о нем известно

Президент Украины подписал указ о назначении на пост главы Мелитопольской райгосадминистрации Игоря Судакова. Распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
Владимир Зеленский своим распоряжением от 23 марта 2021 №210 / 2021-рп назначил Судакова Игоря Игоревича главой Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области.
Отметим, что ранее в реестре появилась декларация Игоря Судакова как претендента на должность главы Мелитопольской РГА. До назначения он занимал должность председателя районного совета. В совет прошел от партии «Команда Сергея Минько», членом которой он является. При мэре Минько в Мелитополе Судаков стал его заместителем. На внеочередных парламентских выборах 2019 года, во время которых Минько получил мандат нардепа как самовыдвиженец, Судаков баллотировался в парламент от «Европейской солидарности», тогда он имел партбилет этой политической силы.
Игорю Судакову 35 лет, он живет в Мелитополе. Согласно декларации, его семья состоит из жены и троих детей. Семья имеет в Мелитополе дом площадью 226 квадратных метров и производственное помещение площадью 250 квадратных метров. Остальная недвижимость Судаковых расположена на прикарпатском курорте — в Яблунице. Здесь семья имеет два жилых дома площадью 300 и 64 «квадрата» и земельный участок площадью 794 квадратных метра.