РГА: Бердянский район оккупирован

РепортерUA 28 Фев 2022 - 08:48

По состоянию на 7 утра 28 февраля Бердянский район оккупирован агрессором. Вражескую технику наблюдают в разных общинах района. На территории района периодические проблемы со связью.

Как сообщает Бердянская райгосадминистрация, в Осипенковской общине местные жители сообщают о том, что  оккупанты ходят по домам и ищут телефоны. Утром зафиксировали движение вражеской техники в общине.

Вчера вечером российские военные захватили админздания в Бердянске. Исполняющий обязанности мэра Александр Свидло отказался работать под контролем кафиров и покинул здание мэрии. В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два охранника предприятия «Бердянские жатки», один из пострадавших погиб.

Отдел полиции в городе расформирован, часть коммунальных служб работает, а городской транспорт остановлен. Работники детской и взрослой поликлиник отказались выходить на работу. 

Кроме того, захвачена Городская Телевизионная вышка. Телевидение Т2 и местные телеканалы ЮГ и ТВ-Бердянск не работают. Восстановление в ближайшее время невозможно. Кабельное ТВ пытается наладить бегущую строчку для информирования бердянцев. Информация идет по радио 106 Фм Азовская волна. 

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