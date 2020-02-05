В здании «1+1» проводят обыски

В Киеве сотрудники СБУ проводят обыски в здании телеканала «1+1». Об этом заявил народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский в Facebook.
Позже стало известно, что обыски проходят в студии редакции «Секретных материалов». Сообщается, что обыски начались около часа назад.
По словам сотрудников, силовики подозревают, что журналист 1+1 Евгений Куксин слил скандальные записи с премьер-министром Алексеем Гончаруком.
Около 19:10 в здание телеканала приехал нардеп Дубинский, он поговорил с сотрудниками СБУ и заявил, что обыски незаконны. Сотрудники телеканала вызвали полицию.