В здании «1+1» проводят обыски

РепортерUA 05 Фев 2020 - 18:31

В Киеве сотрудники СБУ проводят обыски в здании телеканала «1+1». Об этом заявил народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский в Facebook.

Позже стало известно, что обыски проходят в студии редакции «Секретных материалов». Сообщается, что обыски начались около часа назад. 

По словам сотрудников, силовики подозревают, что журналист 1+1 Евгений Куксин слил скандальные записи с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Около 19:10 в здание телеканала приехал нардеп Дубинский, он поговорил с сотрудниками СБУ и заявил, что обыски незаконны. Сотрудники телеканала вызвали полицию. 

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