В Украине проверяют двух пациентов на коронавирус

В Украине проверяют двух пациентов на наличие китайского коронавируса, у 11 диагноз не подтвержден. Об этом в среду, 5 февраля, сообщил глава Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский.
«Что касается пациентов, которые в разное время обращались за помощью и были госпитализированы для диагностики, 11 из них сняли подозрение на коронавирус и подтвердились на другие. Двое пациентов еще находятся на диагностике, и результаты будут известны к концу дня», - сказал он.
По словам медика, по итогам наблюдения и случаям пневмонии, вызванной коронавирусом, инкубационный период колеблется от 2 до 14 суток.
«ВОЗ не рекомендует никаких специфических мер на этом этапе в отношении путешественников, также не рекомендует ограничения торговли или международного сообщения между странами, где регистрируются случаи», - отметил Скипальский.
Он также рассказал о подготовке эвакуации украинцев из китайского города Ухань.
«В Министерстве инфраструктуры состоялось совещание о возвращении около 60 граждан Украины из города Ухань. Сейчас готовится и обсуждается план эвакуации и логистические моменты», - сообщил он.
Когда именно в Китай отправится украинский самолет, пока не известно.