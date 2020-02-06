В Тайване ввели полный запрет на въезд туристов из материкового Китая

«Эпидемиологический командный центр Тайваня в четверг ввел полный запрет на въезд китайских туристов на остров с материка на фоне вспышки нового коронавируса», – говорится в публикации.
Также Центр запретил иностранцам, которые посетили Гонконг или Макао, въезжать в Тайвань. Запрет действует начиная с пятницы. Но иностранцы, имеющие статус резидента Тайваня, могут поехать на остров.
Как отмечается, жители Тайваня, которые побывали в Китае, Гонконге или Макао, должны пробыть на домашнем карантине 14 дней. Также в четверг были введены ограничения на продажу медицинских масок. Разрешается покупать до двух масок на человека в течение недели. При этом покупатель должен предъявлять свою медицинскую страховку.
На данный момент Тайвань сообщил о 11 случаях заражения коронавирусом.