В результате боя возле Хутора Вольного в ООС погиб украинский военный, еще четверо - ранены

Сегодня, 18 февраля, утром в зоне ООС вблизи населенных пунктов Хутор Вольный, Крымское, Орехово, Новотошковское произошел бой, который продлился больше часа. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Боевики вели огонь из-запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. По состоянию на 10:20 бой прекратился, поскольку противник «запросил режим тишины».
В результате боя погиб один украинский боец, еще четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. По информации ООС, у стороны-противника один погибший, пять – тяжело раненных.
Позиции украинских бойцов удержаны. В готовности к применению находятся резервы состава Объеденных сил.