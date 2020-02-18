В результате боя возле Хутора Вольного в ООС погиб украинский военный, еще четверо - ранены

РепортерUA 18 Фев 2020 - 10:28

Сегодня, 18 февраля, утром в зоне ООС вблизи населенных пунктов Хутор Вольный, Крымское, Орехово, Новотошковское произошел бой, который продлился больше часа. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Боевики вели огонь из-запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. По состоянию на 10:20 бой прекратился, поскольку противник «запросил режим тишины».

В результате боя погиб один украинский боец, еще четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. По информации ООС, у стороны-противника один погибший, пять – тяжело раненных.

Позиции украинских бойцов удержаны. В готовности к применению находятся резервы состава Объеденных сил.

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