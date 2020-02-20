В Германии обстреляли два кальянных бара: есть погибшие

В немецком городе Ханау в двух кальянных барах вечером 19 февраля произошла стрельба, есть погибшие. Известно о восьми погибших и пяти пострадавших, сообщает Hessenschau.
В одном из баров в центре города были застрелены три человека. Затем нападавшие отправились в район Кессельштадт, где были убиты пять человек.
На местах преступлений работает полиция. Преступники скрылись. К их поискам привлечены вертолеты.
Один человек задержан после стрельбы в немецком городе Ханау, жертвами которой стали восемь человек, сообщает Bild в четверг, 20 февраля. Отмечается, что погибшими могут быть этнические курды.