Объявлен победитель в тендере на строительство мостов в Запорожье

В системе ProZorro завершен аукцион на строительство мостовых переходов через реку Днепр. Победителем тендера стала турецкая компания «ОНУР», сообщается на сайте системы.
Изначальная цена лота составляла 12,34 млрд грн. Сегодня, 21 февраля, аукцион был официально завершен.
Компания-победитель предложила построить мостовые переходы за 11,918 млрд, что меньше цены лота на 422 млн грн и на 32 млн грн дешевле, чем окончательное предложение компании-конкурента. У последней есть 14 дней на обжалование результатов тендера.