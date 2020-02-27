В Запорожье через конвертцентр выводили в тень средства госпредприятий. Фото. Видео

В Запорожье СБУ прекратила деятельность мощного конвертационного центра, который выводил в тень средства госпредприятий. Об этом сообщает СБУ.
Досудебное следствие установило, что «конверт» функционировал с января 2019 года. Организаторы конверта предоставляли заказчикам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций.
Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди «клиентов» конверта было более 60 коммерческих структур реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.
По данным следствия, среди выведенных в тень средств более 55 млн гривен - бюджетные деньги. В общем государству нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов гривен из-за неуплаты налогов и обязательных платежей.
Во время 13 одновременных обысков в офисе конвертационного и помещениях фигурантов дела изъято 16 печатей подконтрольных предприятий, банковскую и бухгалтерскую документацию, черновые записи, компьютерную технику, средства связи, которые будут приобщены к материалам следствия.
В ходе следственных действий также обнаружены три «ботофермы». Не исключено, что они использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о «минировании» и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране.
В рамках уголовного производства решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертационного и руководства предприятий-клиентов для возмещения причиненного государству ущерба. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к сделке.