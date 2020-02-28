Суд отстранил от должности начальника Бердянского морпорта за ущерб в 2,5 млн грн

Высший админсуд отстранил от должности начальника Бердянского филиала ГП «Адбминистрация морских портов Украины» за злоупотребление служебным положением, причинившее ущерб в размере около 2,5 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
«27 февраля 2020 года Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ отстранил от занимаемой должности начальника Бердянского филиала ГП «Администрация морских портов Украины», подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло ущерб почти на 2,5 млн гривен», - говорится в сообщении.
Срок отстранения от должности – до 26 апреля 2020 года.
Сообщается, что начальник Бердянского филиала совместно с заместителем и инженером этого предприятия, а также экс-руководителем коммерческой компании организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило фирме денежные средства за фактически непоставленное оборудование. Государству был нанесен ущерб на сумму 2,49 млн гривен, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы.
Досудебное расследование дела продолжается.