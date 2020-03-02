В Запорожской области разыскивают без вести пропавших братьев-близнецов. Фото

РепортерUA 02 Мар 2020 - 09:22

Васильевским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области разыскиваются братья-близнецы 2002 года рождения Георгиев Олег Васильевич и Георгиев Василий Васильевич.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, братья учатся в Васильевской школе-интернате, 29 февраля должны были приехать в город Запорожье. До настоящего времени их местонахождение не известно. Мобильного телефона при себе подростки не имеют.

Приметы разыскиваемого Георгиева Олега Васильевича: рост 160 см, среднего телосложения, карие глаза, волосы черного цвета. Был одет в синюю куртку, светлые джинсы и черные сапоги. Особая примета - картавит.
 
Приметы разыскиваемого Георгиева Василий Васильевича: рост 160 см, среднего телосложения, карие глаза, волосы черного цвета. Был одет в сиреневую куртку, серую шапку, серые брюки и черные сапоги.
 
Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефонам: (0617) 57-24-28, (0619) 44-80-02, 42-66-61, (098) 533-82-36, (097) 756-20-08 (дежурная часть), 102 или по электронной почте - vasid@uvd.zp.ua.
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