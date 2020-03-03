В Одессе во время пожара в доме произошло обрушение: пострадал спасатель. Видео

В центре Одессы во время ликвидации пожара в трехэтажном доме на улице Пушкинской обрушилась лестничная клетка, в результате чего был травмирован спасатель. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Информация о возгорании была получена накануне вечером. На место вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения и установили, что на первом этаже жилого дома возгорание и сильное задымление.
«Пожар был локализован и ликвидирован на площади 5 кв.м. Во время тушения пожара с верхних этажей по запасной лестничной клетке эвакуированы девять жильцов дома, из которых двое детей», – говорится в сообщении.
При этом произошло разрушение лестничной клетки между первым и вторым этажами. Травмы получил пожарный. Мужчину госпитализировали в больницу на автомобиле скорой помощи. Угрозы его жизни и здоровью нет. На месте работали 37 спасателей и восемь единиц техники.
По данным издания Думская, дом № 5 на улице Пушкинской, где произошел пожар – это памятник архитектуры, так называемый дом Переца. Был построен в XIX веке. Реконструирован в 1879-1881 годах по проекту архитектора Альфреда Ниса и под надзором Феликса Гонсиоровского.
Первоначально дом принадлежал купцу 2-й гильдии Николаю Самойловичу Перецу и использовался как доходный. В нем также размещалась мастерская по изготовлению дамских платьев. Недавно в доме частично отремонтировали парадную. Работы обошлись муниципальному бюджету в 1,7 млн гривен.