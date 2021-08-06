Каждый день в страхе: как запорожцы живут в опасном доме после обрушения. Фото

Жители дома № 4 по ул. Павлокичкасской в Заводском районе по-прежнему проводят дни в страхе. В страхе по поводу того, что не сегодня-завтра, может снова произойти авария. Такая, как случилась в апреле прошлого года, когда обрушилось перекрытие между подвалом и первым этажом дома, или хуже...
Напомним, обрушение произошло 11 апреля 2020 года. Как рассказывали жильца, стены затряслись во всем доме, как будто толчки землетрясения. Завалы спасатели разгребали на первом этаже, но трещин в доме 1952 года постройки, добавилось вплоть до третьего этажа.
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- Из-за состояния дома редко кто берется делать ремонты, - говорят домочадцы, - а те, кто делает, понимают, что ремонт, в который вложены средства, может быть испорчен новыми трещинами и отваливающимися кусками стен.
Жерналисту РепортерUA показали две квартиры изнутри: с ремонтом и без, проблемы есть в обеих квартирах. По словам жительниц дома, в квартирах нельзя «вести себя неосторожно», например, прыгать или бегать. Стены трясутся даже от прыжков животных – кошек или собак.
- Обрушение произошло из-за того, что у нас годами затапливало подвал – текли канализационные трубы, которые «Запорожремсервис» не поменял вовремя. В подвале дома постоянно стояла вода. Рано или поздно это должно было случиться, и случилось. Они (управляющая компания, - ред.) говорили, что у нас долги по дому, но у многих людей просто сложная ситуация. Многодетные семьи, больные родственники. Лично я платила бы хотя бы половину, если бы видела, что в доме что-то делается. Вы посмотрите на эти стены в подъездах, ведь невооруженным глазом видно, что здесь вообще никто ничего не делает. При этом деньги требуют за содержание дома немалые – более 300 грн. У нас здесь только дворник во дворе подметает, а в доме не делается ничего. Мы так понимаем, ждут новой аварии, - говорит жительница дома.
Ответ на обращение в ЗРС
В документах, которые нам показали жители дома, говорится о том, что, после восстановления обрушенного перекрытия, дом так и не был признан аварийным, хотя по всем внешним признакам – снаружи и внутри – он выглядит опасным для жизни.
Вывод комиссии
Жильцы дома также написали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, но не получили на него ответ.
Обращение было написано и к мэру города Владимиру Буряку. Но пока в ответ та же тишина.
Управляющая компания продолжает пенять на долги жильцов, и ничего видимого не делать в самом доме. В свою очередь, жильцы говорят, что за отсутствие работы платить не собираются.
Ситуация опасная. Людям просто повезло, что во время первого обрушения никто не погиб.
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