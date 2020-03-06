В Афганистане открыли стрельбу во время выступления премьер-министра: есть жертвы. Видео

В Афганистане сегодня, 6 марта, неизвестные открыли стрельбу на мероприятии с участием премьер-министра страны Абудллы Абдуллы. Об этом сообщает РИА Новости.
Это произошло в Кабуле, стрельба началась прямо во время речи премьер-министра Афганистана. В результате происшествия Абдулла не пострадал.
Источники сообщали в больнице Мухаммад Али Джинна (Mohammed Ali Jinnah) сообщали о 23 погибших и 33 раненых в результате нападения. Однако позже представитель министерства здравоохранения страны заявил, что погибли два человека, еще 18 пострадали.
Мероприятие, где, помимо премьер-министра страны, присутствовали экс-президент Афганистана Хамид Карзай и бывший вице-президент Мохаммад Карим Халили, было посвященном годовщине смерти лидера партии «Хизб-э Вахдат» Али Мазари. Никто из них не пострадал, политики успешно покинули опасную зону.