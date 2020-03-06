В Афганистане открыли стрельбу во время выступления премьер-министра: есть жертвы. Видео

РепортерUA 06 Мар 2020 - 13:26

В Афганистане сегодня, 6 марта, неизвестные открыли стрельбу на мероприятии с участием премьер-министра страны Абудллы Абдуллы. Об этом сообщает РИА Новости

Это произошло в Кабуле, стрельба началась прямо во время речи премьер-министра Афганистана. В результате происшествия Абдулла не пострадал. 

Источники сообщали в больнице Мухаммад Али Джинна (Mohammed Ali Jinnah) сообщали о 23 погибших и 33 раненых в результате нападения. Однако позже представитель министерства здравоохранения страны заявил, что погибли два человека, еще 18 пострадали.

Мероприятие, где, помимо премьер-министра страны, присутствовали экс-президент Афганистана Хамид Карзай и бывший вице-президент Мохаммад Карим Халили, было посвященном годовщине смерти лидера партии «Хизб-э Вахдат» Али Мазари. Никто из них не пострадал, политики успешно покинули опасную зону.

 

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...