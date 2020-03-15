В Запорожской области для поисков пропавших рыбаков привлекли авиацию. Фото

В Запорожской области по состоянию на 12:30 15 марта продолжаются поиски пропавших рыбаков. К поисково-спасательным работам привлекли авиацию ГСЧС, а именно вертолет МИ-8МТ с рабочей поисковой группой.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС региона, поиски акваторией моря осуществляют 4 единицы техники и личный состав пограничного отряда, Морского спасательного координационного центра, Вооруженных сил Украины, городской спасательно-водолазной службы.
Напомним, 14 марта около 6:00 трое рыбаков на деревянной лодке вышли в Азовское море вблизи санатория "Бердянск" и в установленное время не вернулись на берег.
15 марта руководство ГСЧС Украины задействовало в поисково-спасательных работ вертолет, который находится на постоянном месте дислокации в Харькове.