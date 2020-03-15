В Запорожской области для поисков пропавших рыбаков привлекли авиацию. Фото

РепортерUA 15 Мар 2020 - 13:37

В Запорожской области по состоянию на 12:30 15 марта продолжаются поиски пропавших рыбаков. К поисково-спасательным работам привлекли авиацию ГСЧС, а именно вертолет МИ-8МТ с рабочей поисковой группой.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС региона, поиски акваторией моря осуществляют 4 единицы техники и личный состав пограничного отряда, Морского спасательного координационного центра, Вооруженных сил Украины, городской спасательно-водолазной службы.

Напомним, 14 марта около 6:00 трое рыбаков на деревянной лодке вышли в Азовское море вблизи санатория "Бердянск" и в установленное время не вернулись на берег.

15 марта руководство ГСЧС Украины задействовало в поисково-спасательных работ вертолет, который находится на постоянном месте дислокации в Харькове.

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