Карантин в действии: как соблюдают ограничения в Запорожье. Фото

С сегодняшнего дня, 17 марта, в Запорожье вступили в силу дополнительные ограничительные меры с целью противодействия распространению коронавируса. На комиссии городского совета по чрезвычайным ситуациям было принято решение о закрытии всех магазинов, кроме продуктовых, рынков, кафе, ресторанов, спортивных клубов, других мест скопления 10 и более человек.
РепортерUA решил проверить, как распоряжение соблюдается в Запорожье, а именно на территории рынков, в некоторых магазинах и общепитах.
В частности, работа Хортицкого и Крытого рынка в Запорожье полностью прекращена, а сами рынки закрыты. На входе висит объявление о карантине. В то же время, вовсю началась стихийная торговля за их пределами.
Как сообщает корреспондент РепортерUA, Центральный рынок на Базарной сегодня работает последний день. Работают киоски с мясными, молочными изделиями, с овощами и фруктами. Вещевая часть рынка закрыта, на входе решетка с объявлением о закрытии. Работают только несколько киосков, где продают одежду.
Предприниматели возмущены вводимыми мерами, поскольку товар уже закуплен и в скором времени пропадет, а убытки им никто не возместит.
Также на Центральном рынке продолжает работать зона радиорынка. Как рассказали РепортерUA, полностью рынок закроется уже завтра, 18 марта.
Напомним, что сегодня, 17 марта, в 9:00 утра запорожские предприниматели выйдут на протест под стены городского совета. Они отмечают, что нелогично закрывать рынки на свежем воздухе и отправлять людей в закрытые супермаркеты, где шанс заразиться гораздо выше.
Кроме того, многие запорожские общепиты – рестораны, кафе, нашли выход из ситуации и переходят на режим доставки и самовывоза. В то же время множество запорожских заведений понесут убытки в связи с полным прекращением работы.
Отметим также, что некоторые магазины выходят из ситуации иным способом и уходят на ремонт.