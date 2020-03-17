Карантин в действии: как соблюдают ограничения в Запорожье. Фото

РепортерUA, фото Инны Нарбут 17 Мар 2020 - 08:41

С сегодняшнего дня, 17 марта, в Запорожье вступили в силу дополнительные ограничительные меры с целью противодействия распространению коронавируса. На комиссии городского совета по чрезвычайным ситуациям было принято решение о закрытии всех магазинов, кроме продуктовых, рынков, кафе, ресторанов, спортивных клубов, других мест скопления 10 и более человек.

РепортерUA решил проверить, как распоряжение соблюдается в Запорожье, а именно на территории рынков, в некоторых магазинах и общепитах. 

В частности, работа Хортицкого и Крытого рынка в Запорожье полностью прекращена, а сами рынки закрыты. На входе висит объявление о карантине. В то же время, вовсю началась стихийная торговля за их пределами.

Как сообщает корреспондент РепортерUA, Центральный рынок на Базарной сегодня работает последний день. Работают киоски с мясными, молочными изделиями, с овощами и фруктами. Вещевая часть рынка закрыта, на входе решетка с объявлением о закрытии. Работают только несколько киосков, где продают одежду. 

Предприниматели возмущены вводимыми мерами, поскольку товар уже закуплен и в скором времени пропадет, а убытки им никто не возместит.

Также на Центральном рынке продолжает работать зона радиорынка. Как рассказали РепортерUA, полностью рынок закроется уже завтра, 18 марта.

Напомним, что сегодня, 17 марта, в 9:00 утра запорожские предприниматели выйдут на протест под стены городского совета. Они отмечают, что нелогично закрывать рынки на свежем воздухе и отправлять людей в закрытые супермаркеты, где шанс заразиться гораздо выше.

Кроме того, многие запорожские общепиты – рестораны, кафе, нашли выход из ситуации и переходят на режим доставки и самовывоза. В то же время множество запорожских заведений понесут убытки в связи с полным прекращением работы. 

Отметим также, что некоторые магазины выходят из ситуации иным способом и уходят на ремонт.

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Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

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