Запорожские предприниматели выйдут на протест против закрытия рынков

Запорожские предприниматели, которые с завтрашнего дня должны прекратить работу на время карантина, выйдут на протест под стены городского совета. Об этом РепортерUA сообщила председатель городского Союза предпринимателей «Ника» Лидия Кривенко.
«Нас возмущает, что решение приняли, даже не предупредив нас о такой вероятности. Сегодня люди сделали закупки товара - на неделю, на две недели. И вот что теперь им делать с купленным мясом, молоком? Кто возместит им убытки? Мы понимаем ситуацию, которая происходит в мире, мы знаем о пандемии коронавируса и также выступаем за то, чтобы вводить меры предосторожности. Но, не логично закрывать рынки, которые на свежем воздухе, и отправлять людей в супермаркеты», – сообщила Лидия Кривенко.
Акция состоится 17 марта, начало в 9:00.
Напомним, в Запорожье временно останавливают работы объектов общего пользования с присутствием более 10 человек:
• всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
• кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
• кафе, ресторанов, предприятий общественного питания;
• детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
• фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
• торгово-развлекательных центров;
• всех рынков.