Из-за карантина медики скорой помощи не могут добраться на работу

РепортерUA 18 Мар 2020 - 13:37

В связи с отсутствием движения междугородного автомобильного и железнодорожного транспорта на территории Запорожской области, многие медицинские работники экстренной медицинской помощи не могут вовремя добраться до места работы и не смогут вовремя оказать помощь жителям района.

«Просим рассмотреть вопрос обеспечения транспортировки работников экстренных служб вашей административной территории к местам работы. О маршруте передвижения и время отправления специального транспорта для работников экстренных служб, просим сообщить по тел. 223-80-30, или на эл. адрес: zptmocentr@ukr.net», - обратились медики к руководителям территориальных общин и местных администраций.

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