Мэр Энергодара заявил об ограничении въезда в город. Видео

Согласно решению Кабмина в четырех городах, в которых расположены АЭС, ввели меры повышенной безопасности на перод карантина. Специальная городская комиссия Энергодара приняла решение ограничить проезд транспорта на главном въезде в город и закрыть второй въезд в город в районе села Примерное.
Как сообщил мэр Энергодара Павел Музыка, сотрудники полиции будут контролировать въезд в город, для этого на главном въезде будет работать станция патрульной полиции.
Кроме того, на въезде в город медики будут проверять наличие у въезжающих первичных признаков заболевания.