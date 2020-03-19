Мэр Энергодара заявил об ограничении въезда в город. Видео

РепортерUA 19 Мар 2020 - 10:11

Согласно решению Кабмина в четырех городах, в которых расположены АЭС, ввели меры повышенной безопасности на перод карантина. Специальная городская комиссия Энергодара приняла решение ограничить проезд транспорта на главном въезде в город и закрыть второй въезд в город в районе села Примерное.

Как сообщил мэр Энергодара Павел Музыка, сотрудники полиции будут контролировать въезд в город, для этого на главном въезде будет работать станция патрульной полиции.

Кроме того, на въезде в город медики будут проверять наличие у въезжающих первичных признаков заболевания.

 

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...