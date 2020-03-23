В Запорожской области у 18 человек подозревают коронавирус

В Запорожской области по состоянию на 22 марта 18 человек с подозрением на коронавирус (3 за минувшие сутки), 13 из них находятся в инфекционных стационарах, 5 находятся в изоляции дома под наблюдением медицинских работников первичного звена. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения облгосадминистрации.
По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 10.00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в г. Киев.
Медики напоминают, что при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома, самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
В области работает круглосуточный штаб. По любым вопросам можно обращаться на круглосуточную горячую линию по телефону: 0-800-503-508.