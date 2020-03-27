В Запорожье подтвердили еще один случай коронавируса

РепортерUA 27 Мар 2020 - 15:37

В Запорожье подтвердили еще один случай коронавируса. Об этом стало известно из официального Telegram-канала горсовета COVID-19.Запоріжжя.

Известно, что 55-летний мужчина вместе с женой вернулся из Австралии. У женщины подтвердили диагноз раньше. Мужчину вчера госпитализировали в Запорожскую областную инфекционную больницу и сразу сделали тест. 

Сегодня результаты на коронавирус подтвердились.

Отметим, что это в связи с данной информацией в Запорожье зарегистрировано 6 случаев заболевания коронавирусом. 

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