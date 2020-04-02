В Запорожской области зафиксировали 22 случая коронавируса

По состоянию на 9:00 2 апреля в Запорожской области зафиксировано 22 лабораторно подтвержденных случая заболевания на COVID-19, сообщает областной лабораторный центр.
По данным центра, в Запорожской области:
- подозрительных случаев - 87
- снято с учета - 65 (4 человека в связи с оздоролением)
- получено позитивных результатов - 22
- находятся на учете - 18.
В Запорожье:
- подозрительных случаев - 40
- сеято с учета - 33 (2 человека выздоровели)
- получено позитивных результатов - 9
- находятся на учете - 7 ( 5 в больнице, 2 - на самоизоляции дома).