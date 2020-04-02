В Запорожской области зафиксировали 22 случая коронавируса

РепортерUA 02 Апр 2020 - 10:12

По состоянию на 9:00 2 апреля в Запорожской области зафиксировано 22 лабораторно подтвержденных случая заболевания на COVID-19, сообщает областной лабораторный центр.

По данным центра, в Запорожской области:

  • подозрительных случаев - 87 
  • снято с учета - 65 (4 человека в связи с оздоролением)
  • получено позитивных результатов - 22
  • находятся на учете - 18.

В Запорожье:

  • подозрительных случаев - 40
  • сеято с учета - 33 (2 человека выздоровели)
  • получено позитивных результатов - 9
  • находятся на учете - 7 ( 5 в больнице, 2 - на самоизоляции дома).
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