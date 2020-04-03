Клименко: Пик по коронавирусу в Запорожской области ожидается с 15 апреля

Сегодня, 3 апреля, директор департамента охраны здоровья Запорожской ОГА Виктория Клименко дала прогнозы, как коронавирусная инфекция будет распространяться по территории области. По ее словам, в Запорожской области начало быстрого распространения заболевания будет наблюдаться с 15 апреля.
- Мы брали за основу ситуацию Италии, Испании и Франции. Геометрический прогресс роста будет продолжаться около 3 недель. Тяжелый период будет продолжаться до месяца. Если население будет выполнять все карантинные мероприятия, у нас все будет проходить легче. Но если там в основном болели и умирали пенсионеры, то у нас группа риска - каждый 3-й человек в возрасте 44+. В области ожидается более 8 тыс. зараженных, среди которых только 65-70 процентов переболеют в легкой форме, - отвечает Клименко.
В основе такого анализа - метод математического прогнозирования. Клименко отметила, что многое будет зависеть от соблюдения жителями области карантинных мер.
Как сообщал РепортерUA, на сегодняшний день в Запорожской области 28 случаев заболевания коронавируса.