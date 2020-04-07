Кто в Запорожье будет проверять пропуск для проезда в общественном транспорте

С завтрашнего дня в Запорожье вводят специальные пропуска для проезда в общественном транспорте. Их будут выдавать работникам предприятий, учреждений, организаций, относящихся к сферам, имеющим разрешение работать в условиях карантина.
Решение о такой оптимизации работы транспорта приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической сохранности и чрезвычайных ситуаций, опираясь на решение областной комиссии по ТБНС и в соответствии с требованиями постановления № 255 Кабинета министров Украины. Карантин усиливают чтобы уменьшить масштабы распространения коронавирусной инфекции.
Как рассказал советник городского головы Валерий Эделев, пропуска будут выдавать работникам руководители предприятий. Утвержденную форму справки можно скачать по ссылке.
- Выдача справок относится к зоне ответственности руководителей предприятий и учреждений города. Именно они должны определить, принадлежит ли их предприятие в перечень учреждений, которые согласно постановлению Кабинета Министров относятся к критической инфраструктуры. Желательно, чтобы пропуска регистрировались в специальном журнале и не выдавались бесконтрольно, но еще раз подчеркну - это зона ответственности руководителей предприятий, - отметил Валерий Еделев.
Также советник городского головы отметил, что сейчас прорабатывается вопрос перевозки отдельных категорий горожан, которые не задействованы в работе критической инфраструктуры, но им срочно необходимо воспользоваться общественным транспортом. В частности, в таких случаях, как посещение стоматологии в ургентных случаях, или помощь родственникам старше 60 лет.
- Все эти вопросы мы пытаемся решить в рамках действующего законодательства, так как ограничены постановлениями Кабмина, которые нельзя отменить или переписать. Поэтому мы вынуждены в первую очередь выполнять решения этих постановлений, а уже потом нормативными актами регламентировать все аспекты, чтобы от принятых решений не пострадали запорожцы, - отметил Валерий Эделев.
Кроме того, в Запорожской области начали обустраивать специальные блокпосты. Непосредственно в Запорожье их семь. Они необходимы для того, чтобы в случае масштабного распространения болезни ограничить передвижение внутри области. Там будут дежурить представители патрульной и Национальной полиции, и службы по чрезвычайным ситуациям. Пока инспекторы будут выборочно проверять отдельные авто. В случае подозрения, что в машине есть больные на коронавирус, будут действовать по протоколу - вызовут специальную бригаду медиков, которые сделают экспресс-тесты, и уже дальше действовать по ситуации.
Начальник управления по вопросам транспортного обеспечения и связи Запорожского городского совета Александр Власюк, согласно постановлению № 255 Кабинета министров Украины, перевозки работников критической инфраструктуры в общественном траснпорте разрешены, кроме случаев, когда этот транспорт работает в режиме маршрутного такси. В Запорожье такой режим не используется. Все автобусы, как большой вместимости, так и класса B обслуживают маршруты в обычном режиме, а не в режиме маршрутного такси.
С перевозчиками было проведено совещание относительно новым условиям перевозки горожан. Наличие справок будут отслеживать непосредственно водители. Также соблюдение карантинного режима будет контролировать полиция и специально созданные мобильные группы. За отсутствие пропусков или проезд без средств индивидуальной защиты предусмотрены штрафы.
- Полиция будет проверять в первую очередь наличие справок у пассажиров. Кто ее выдал, куда человек едет, где место работы. За проезд в транспорте без справки или без маски предусмотрены штрафы - от 17 до 34 тысяч гривен. Водителя оштрафуют, если впустит пассажиров без справки и без маски, пассажир получит штраф, если снимет маску, или захочет зайти без пропуска, - отметил Александр Власюк.
Стоит отметить, что предприятия могут отказаться от выдачи справок, утвержденных городской властью, и перевозить своих работников служебными или специально нанятыми автобусами.