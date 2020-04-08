Запорожцам на заметку: когда пенсионерам начнут выплачивать помощь

С введением карантина в Украине анонсировали ряд мер, направленных на социальную поддержку пенсионеров. Соответствующее постановление Кабмин принял на своем заседании 1 апреля.
Предусмотрена индексация пенсий, ежемесячные выплаты пенсионерам старше 80 лет и единоразовая помощь по тысяче гривен тем, у кого пенсия менее 5 тысяч. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что уже на следующей неделе пенсионеры начнут получать по тысяче гривен доплат.
- Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80. Со следующей недели будем доплачивать по тысяче гривен тем, у кого пенсия ниже пяти тысяч гривен. И к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры, - заявил глава правительства Денис Шмыгаль.
Пенсии по графику начали выплачивать с 2 апреля.
Также сообщается, что ежемесячно по 500 гривен будут доплачивать пенсионерам старше 80 лет и чьи пенсии не превышают 9205 гривен. Такую компенсацию в уже в апреле получат 1,5 миллиона пенсионеров. Единоразово по 1 тысяче гривен получат пенсионеры, чья пенсия менее 5 тысяч, и граждане получающие социальную помощь по инвалидности или пенсию не по возрасту. Такую помощь должны выплатить более 10,6 миллионам граждан.