В Москве сгорел дом престарелых: погибли 4 человека

РепортерUA 09 Апр 2020 - 08:45

Вчера, 8 апреля, в Москве разыгралась страшная трагедия. На западе столицы России вспыхнул частный дом престарелых под названием «Третий возраст». Огонь распространился на площади 300 кв. метров.

И сегодня утром в МЧС России озвучили печальные цифры. Спасатели подтвердили гибель четырех человек во время пожара.

«В ходе тушения пожара были спасены около 50 человек, они переданы медикам для проверки состояния. К сожалению, четыре человека погибли», - рассказали в пресс-службе МЧС России, как передает Интерфакс. 

Пожар в доме престарелых был ликвидирован вчера в 22:20. Его вызвало короткое замыкание электрокабеля на первом этаже и в подвале.

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