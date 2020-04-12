Визит в Запорожскую область: Зеленскому показали базу «Восток» в Бердянске. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Запорожскую область. Глава государства ознакомился с оперативной обстановкой в Азовском море, сообщает пресс-служба ОП.
Президент также осмотрел территорию Бердянского морского торгового порта, где запланировано создание объектов инфраструктуры военно-морской базы «Восток» ВМС Вооруженных сил Украины, которая сейчас дислоцируется в Николаеве.
«Очень важно иметь свои корабли в этом месте. Ведь таким образом мы защитим наши порты, нашу торговлю. Это прямая помощь экономике», – отметил Владимир Зеленский.
Президенту доложили, что все работы по строительству запланированы на 2020-2021 гг. В текущем году, в частности, разработают документацию о передаче объектов инфраструктуры порта в управление Министерства обороны от Министерства инфраструктуры, демонтируют отдельные объекты на этих территориях, проведут экспертную оценку и разработают проектную документацию гидротехнического сооружения, где будет дислоцироваться будущий состав дивизионов.
В следующем году, помимо прочего, построят причалы, а также восстановят жилищно-хозяйственные и административные объекты.