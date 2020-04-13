Экс-министра обороны Грузии приговорили к пяти годам тюрьмы

В Грузии бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили осудили на пять лет лишения свободы. Соответствующее решение принял суд в Тбилиси, пишет Радио Свобода.
Окруашвили признали виновным в причастности к штурму здания парламента в ночь на 21 июня 2019 года. При попытке штурма парламента демонстрантами, сотни человек получили тяжелые травмы. Тогда полиция смогла сдержать протестующих, а Генпрокуратура возбудила уголовное дело против ряда оппозиционных лидеров.
При этом другие лидеры Объединенной оппозиции обвинили власти в стремлении воспользоваться эпидемией для подавления оппозиционных сил и обещали возобновить акции протеста уже в ближайшее время.
Напомним, в ночь на 21 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов. Вскоре Ираклий Кобахидзе спикер парламента Грузии ушел в отставку на фоне протестов.