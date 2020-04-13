ГСЧС: Пожар в Чернобыльской зоне не несет угрозы для атомной электростанции

Пожар в Чернобыльской зоне не несет угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного ядерного топлива и других критических объектов. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Facebook.
«В наше время тотального информационного шума очень просто затеряться в трех соснах, вернее «в трех фейках», цель которых - усилить напряжение, поднять, как говорится, хайп, посеять смятение в нашем, и без того, раздраженном и дезориентированном пандемией обществе. Поэтому, друзья, к вам большая просьба - критически относитесь ко всему, что вы читаете и о пожарах в Зоне отчуждения. Можем сказать главное - угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов в Зоне отчуждения нет», - говорится в сообщении.
В ГСЧС признают, что пожар является сложным, но над его ликвидацией работают 310 спасателей, около 60 единиц техники, в том числе - три самолета и три вертолета, которые совершили уже сотни вылетов и сбросили 460 тонн воды. Радиационный фон в столице и области в пределах нормы.
«Поэтому, повторим - не разгоняйте измену, пожалуйста! Не мешайте - своими неуравновешенными, апокалиптическими сообщениями, источником информации для которых обычно является «сарафанное радио» - работать нашим ребятам. Поверьте, единственная наша мечта и цель - остановить огонь и ликвидировать пожар. И мы делаем все зависящее от нас, чтобы так и произошло как можно скорее», - заверили в Госслужбе.
Как сообщалось, спасатели ГСЧС с 4 апреля тушат масштабный пожар в Чернобыльской зоне.
Некоторые СМИ в понедельник, 13 апреля, распространили информацию, что пожар в Чернобыльской зоне добралась до Припяти и приближается к хранилищу радиоактивных отходов.