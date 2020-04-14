Глава Госэкоинспекции Украины: Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить

Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить. Об этом в Facebook сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.
По его словам, уровень радиационного фона находится в норме.
«Если коротко - пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные которые есть у нас - в целом в норме», - сообщил Фирсов.
Отметим, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее. Об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, сегодня состоялось селекторное совещание под председательством президента Владимира Зеленского.
«Доклад по этому вопросу глава государства получает каждый день, чтобы держать ситуацию под контролем», - указано в сообщении.