Специалисты: пожар в зоне ЧАЭС не влияет на состояние радиоактивности в Запорожской области

РепортерUA 15 Апр 2020 - 12:57

Широкий резонанс получила информация о возможном негативного влияния на радиационную обстановку в связи с горением лесов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Многие люди обеспокоены, не ухудшится их здоровье вследствие радиационного воздействия от пожара.

 

Специалисты Запорожского областного лабораторного центра провдят ежедневный радиационно-гигиенический мониторинг гамма-фона территории в контрольных точках.

Результаты измерений в контрольной точке по адресу г. Запорожье, ул. Рекордная, 27 (газон) составляют 0,12-0,14 мкЗв/ч, что не превышает показатели многолетних наблюдений в данной точке.

«Доза облучения от пребывания на улице при таких уровнях гамма-фона не превысит 1 мЗв/год и не создает опасности для населения области. Горение лесов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не влияет на состояние радиоактивности территории Запорожской области», – сообщили специалисты.

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