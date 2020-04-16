Из-за коронавируса схождение Благодатного огня пройдет без паломников

Паломников не пустят на схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает Посольство Израиля в Украине в Twitter в четверг, 16 апреля.
«В эту субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня состоится церемония схождения Благодатного огня. В этом году она пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за коронавируса», - сказано в сообщении.
При этом схождение Благодатного огня можно будет посмотреть в прямой трансляции из храма. Обычно огонь доставляют во все православные страны, где празднуется Пасха, в том числе и в Украину, но в этот раз верующих призывают воздержаться от посещений храмов из-за коронавируса.