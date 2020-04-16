В Украине рассматривают вариант перехода к смарт-режиму карантина после 24 апреля

«В правительстве активно анализируют то, как сбалансировать карантинные ограничения и мероприятия вместе с запуском и восстановлением украинской экономики, потому что каждая неделя карантина – это большие экономические потери для государства. Я прогнозирую, что после 24 апреля могут быть продлены карантинные мероприятия, но рассматривается вариант перехода к так называемому смарт-режиму, там, где возможно, ограничения будут ослабевать», - написал он.
Мокан добавил, что упрощенный режим карантина точно не будет касаться массовых мероприятий, восстановления работы образовательных учреждений.
По его словам, в Украине могут разрешить идти на работу определенным категориям населения, которые не входят в группы риска по заболеваемости, чтобы экономически восстанавливать активность в государстве.
По данным ЦОЗ, в Украине лабораторно подтвержден 4161 случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.