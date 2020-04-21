В Канаде мужчина в полицейской форме устроил стрельбу: погибли 19 человек

Число погибших в результате самой страшной массовой стрельбы в истории Канады возросло до 19 человек, включая полицейского и стрелка. Об этом сообщает Reuters.
Отметим, что 51-летний местный житель, переодевшись в полицейскую форму, вечером 18 апреля открыл стрельбу по людям.
Канадская полиция ожидает раскрытия большего числа погибших в результате стрельбы в выходные дни в Новой Шотландии.
Королевская канадская конная полиция опознала боевика как 51-летнего Габриэля Вортмана, который работал зубным врачом. Полиция сказала, что им еще предстоит определить мотив.
Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил журналистам: стрелок унес жизни как минимум 18 человек, среди которых женщина в форме. Виновник стрельбы также мертв.